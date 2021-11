Omofobia: Malan (Fd'I), basta menzogne, aggressioni punite senza ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il disegno di legge Zan è "giunto al capolinea, ma le menzogne diffuse per sostenerlo continuano con particolare intensità. L'aggressione a danno dei due giovani di Ferrara, atto vergognoso e idiota, è punito dalle norme del nostro codice, come ha ben spiegato il senatore Balboni". LO afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan. "Se la preoccupazione dell'on. Zan e del Pd fosse stata quella di introdurre pene più severe, la cosa si poteva fare in pochi giorni perché su questo concordavano i Ddl presentati da me e da altri senatori del centro destra, nonché gli emendamenti di Fratelli d'Italia - aggiunge -. Ma evidentemente a loro interessava altro: il reato d'opinione dell'articolo 2, le associazioni Lgbt a indottrinare i bambini nelle scuole come previsto dalla strategia introdotta dall'articolo 8, i finanziamenti dell'articolo 9 e così via. Certo, si potrebbe quasi dire che continuare a raccontare che senza il Ddl Zan le aggressioni a omosessuali non vengono punite, incoraggia i violenti imbecilli che nella loro ignoranza possono anche credere a queste palesi menzogne e prendersela vigliaccamente con chi gli capita a tiro". (Com)