Migranti: Orban, Ue rimborsi all'Ungheria i costi per la protezione dei confini

- Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo all'Ue di rimborsare i costi delle misure prese da Budapest per la protezione dei suoi confini. "Una nuova crisi migratoria si sta sviluppando alle porte dell'Ue", si legge nella lettera di Orban a Von der Leyen come riferisce una nota del governo di Budapest. "Gli usi ibridi dei migranti da parte della Bielorussia, così come la disastrosa evacuazione delle forze di sicurezza dall'Afghanistan, possono potenzialmente portare ad una crisi più grave di quella testimoniata nel 2015", prosegue Orban nella missiva, che rivendica per l'Ungheria un ruolo di garante della stabilità dell'Ue proprio per il suo ruolo nella protezione dei confini esterni. "E' tempo che la Commissione faccia quello che avrebbe dovuto fare anni fa e riconosca che la protezione dei confini esterni è un'indisputabile manifestazione di solidarietà europea", dichiara il premier ungherese, che quantifica le spese effettuate in tale senso da Budapest in 590 miliardi di fiorini (1,64 miliardi di euro). (segue) (Res)