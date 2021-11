Roma: Gelmini, serve statuto giuridico adeguato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’estensione territoriale del Comune è equivalente alla somma dei territori dei Comuni di Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania, Firenze e Bari", ha proseguito. "Roma, infine, ospita il 70 per cento del patrimonio artistico italiano e il 30 per cento di quello mondiale". "Come si vede, interessi locali e interessi nazionali si intrecciano in un contesto senza eguali, la cui composizione non per caso è assegnata dalla Costituzione alla legge dello Stato", ha aggiunto Gelmini. "Non è superfluo rammentare, poi, come il riconoscimento di un nucleo essenziale di esigenze e funzioni tipiche di ogni capitale ha condotto in molti altri Paesi all’adozione di regimi speciali, sia per quanto riguarda la dimensione territoriale, sia per quanto attiene ai poteri conferiti, spesso anche di rango legislativo”, ha concluso il ministro. (Rin)