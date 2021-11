Lega: P. De Luca (Pd), spaccata su Ue, danneggia governo e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso di Piero De Luca, vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, "nella Lega ormai convivono due visioni inconciliabili rispetto alla collocazione europea. Per il segretario Salvini il suo partito in Europa deve allearsi con Le Pen - continua il parlamentare in una nota -, mentre per il capo delegazione al governo Giorgetti la Lega deve entrare nel Pe e completare la svolta europeista. Una confusione e una spaccatura evidenti che non aiutano certo il governo e sono un problema per il Paese, chiamato a mettere a terra da qui ai prossimi anni la più grande mole di risorse dall'Ue mai ottenuta finora da Bruxelles, per la ripresa e il rilancio dell'Italia". L'esponente del Pd conclude: "Ci auguriamo perciò che nella Lega, che fa parte della maggioranza di un governo convintamente europeista, facciano presto chiarezza e si metta fine a questo sconfortante gioco delle parti". (Com)