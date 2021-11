Imprese: Maersk, problemi a catene di approvvigionamento anche nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caos che ha tormentato le catene di approvvigionamento globali negli ultimi mesi si estenderà al prossimo anno: la mancanza di camionisti che impedirà a centinaia di navi portacontainer di scaricare merci in tutto il mondo. È quanto affermato dall’amministratore delegato di Maersk, compagnia marittima danese che si occupa di trasporto container, Soren Skou, riportando i dati della società per il terzo trimestre dell’anno che segnano ricavi per 6,9 miliardi di dollari. "L'intero sistema è diventato un gigantesco collo di bottiglia", ha detto Skou, secondo cui il problema più evidente che impedisce ai container di lasciare i porti è la mancanza di manodopera, in particolare i conducenti di veicoli pesanti negli Stati Uniti e in Regno Unito, nonostante gli stipendi siano stati aumentati "significativamente". Ci sono 300 navi portacontainer ferme al largo dei porti, ha detto l’Ad. (segue) (Sts)