Imprese: Maersk, problemi a catene di approvvigionamento anche nel 2022 (2)

- Maersk ha riportato solidi ricavi nel terzo trimestre sulla scia dei prezzi record del trasporto merci guidati dai problemi della catena di approvvigionamento mentre l'economia globale si cercando di riprendersi dalla crisi del coronavirus. Per soddisfare la domanda crescente, Maersk ha affermato di aver aggiunto più capacità, ma ciò non ha potuto compensare la congestione portuale che ha fatto diminuire i volumi di container del terzo trimestre del 4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, l’ultimo anno pre pandemia e leggermente al di sotto del livello del terzo trimestre dello scorso anno. "Una parte troppo grande della nostra capacità è bloccata in attesa fuori dai porti", ha detto Skou. Maersk dovrebbe registrare una crescita lungo le rotte di trasporto oceaniche più lenta rispetto alla domanda globale di container: la società prevede ora una crescita della domanda del 7-9 per cento quest'anno, rispetto alla precedente previsione del 6-8 per cento. (segue) (Sts)