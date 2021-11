Imprese: Maersk, problemi a catene di approvvigionamento anche nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita della domanda di container quindi, secondo la società danese, dovrebbe rallentare al 2-4 per cento l'anno prossimo, un dato che dovrebbe riflettere la normalizzazione della crescente domanda dei consumatori di beni materiali durante la pandemia. Maersk ha anche annunciato l’acquisto di Senator International, società di spedizioni con sede ad Amburgo, insieme a due aerei Boeing per diversificare le attività del gruppo. La società, che fa affidamento sulla spedizione marittima per due terzi delle sue entrate, mira ad espandere i suoi servizi per includere più spedizioni per via aerea e terrestre. I ricavi finali del terzo trimestre ante interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (Ebitda) sono triplicati a 6,9 miliardi di dollari in linea con la stima preliminare di quasi 7 miliardi di dollari emessa il 16 settembre, quando la società ha anche aumentato le sue previsioni per il 2021. Maersk, infine, ha annunciato che estenderà il suo programma di riacquisto di azioni proprie di ulteriori 5 miliardi di dollari nel 2024 e nel 2025. (Sts)