Roma: Gelmini, alla capitale potestà legislativa simmetrica a quella regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, nel corso della sua audizione, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, sulla riforma di Roma Capitale ha dichiarato che “con specifico riguardo alla potestà legislativa, che la Commissione condivide debba essere assegnata a Roma, il modello ritenuto preferibile è quello della cosiddetta ‘legislazione per differenza’, o ‘derogatoria’, che si rinviene in alcune esperienze comparatistiche, a cominciare da quelle dell’ordinamento tedesco e, per alcuni profili, del diritto eurounitario”. "Meglio precisando - ha proseguito - la soluzione suggerita consiste nell’attribuzione a Roma Capitale di una potestà legislativa simmetrica come ambito materiale a quella della Regione Lazio, ma con la significativa esclusione della competenza in materia di organizzazione sanitaria, di tutela della salute - ed esercitabile, come ‘verso’, in senso derogatorio rispetto agli atti che ne costituiscono esercizio", ha spiegato Gelmini. (segue) (Rin)