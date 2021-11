Molise: presidente Consiglio regionale Micone su festa Forze armate e di Unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che la Festa delle Forze armate e dell'Unità nazionale quest'anno assuma un significato particolare nella consapevolezza che tutti coloro i quali sono chiamati a vestire una divisa che rappresenti la Repubblica e i suoi organi, siano da ritenersi sempre e comunque i protettori, e in qualche modo, i promotori della concordia della nazione. Una consapevolezza che ci deve appartenere come singoli cittadini e come collettività". Lo ha detto stamani in occasione della Festa delle Forze armate e dell'Unità nazionale, il presidente del Consiglio regionale, del Molise Salvatore Micone. "L'unità nazionale, pur nella diversità delle idee di ciascuno, è il bene più prezioso di questa Repubblica - ha aggiunto Micone - conquistato in mille occasioni con immani sacrifici. Una identità di popolo, prima, ed una unità nazionale, poi, conquistate nelle trincee delle guerre trascorse, ma anche tra le macerie dei terremoti, nel fango delle alluvioni, nella protezione delle città e dei cosiddetti punti sensibili dai terrorismi di ogni genere, ultimamente nella distribuzione di vaccini anti Covid all'intera popolazione". (segue) (Gru)