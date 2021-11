Molise: presidente Consiglio regionale Micone su festa Forze armate e di Unità nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tante volte questa Italia, nei suoi 160 anni di storia unitaria, pur con le sue incongruenti contraddizioni, ha saputo partire dalla considerazione di Goffredo Mameli, 'Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi', per giungere, nei momenti decisivi, ad accogliere e concretizzare le esortazioni del giovane patriota e a 'raccolgaci un'unica Bandiera, una speme: di fonderci insieme già l'ora suonò'. Le Forze armate, e in generale ogni servitore delle istituzioni, sono testimonianze visive, con le loro divise, ed operative, con le loro azioni, della volontà del popolo italiano di procedere unito nel grande cammino della storia, dandosi delle regole democratiche e un'organizzazione repubblicana. A queste donne e a questi uomini in divisa - ha aggiunto Micone - ogni giorno affidiamo la difesa dei nostri valori umani e ideali più cari. Ad essi chiediamo di garantire la sicurezza dei nostri confini, di tutelare all'estero la pace tra i popoli e, non ultimo, di assicurare la salute pubblica, come accaduto con la pandemia in corso. Allora mi piace pensare che questo giorno ci permetta di dire a ciascuna di queste donne e ad ognuno di questi uomini che servono l'Italia e il nostro Molise, un convinto grazie. Una gratitudine che primo tra tutti esprime l'intero Consiglio regionale, sia per quanto fatto nella storia italiana, ma anche per il tanto lavoro svolto dalle Forze Amate in Molise in questi anni di emergenza pandemica". (segue) (Gru)