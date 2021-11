Molise: presidente Consiglio regionale Micone su festa Forze armate e di Unità nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A queste persone che professionalmente ed umanamente ci hanno così tanto aiutato, come massima istituzione democratica regionale, testimoniamo vicinanza, solidarietà e affetto in ogni sfida che sono chiamati a sostenere, soprattutto nei momenti in cui gruppi terroristici o facinorosi estremisti, li prendono vilmente di mira, quali simboli di quei valori di libertà, giustizia e solidarietà che caratterizzano la democrazia del nostro Paese. Vorrei, infine, rivolgere a tutti i molisani, nel centenario della traslazione del milite ignoto nell'Altare della Patria- ha concluso il presidente Micone - l'invito a partecipare alle varie manifestazioni pubbliche per il IV novembre, e comunque a voler passare privatamente, nell'arco di questo giorno, davanti ad uno dei tanti monumenti ai caduti collocati nel centro di ciascuna delle nostre 136 comunità, a fermarsi e rispettare qualche attimo di silenzio per rivolgere ai tanti caduti nelle guerre per tenere ferma le memoria del loro sacrificio compiuto per contribuire a costruire quell'Italia nella quale oggi noi e i nostri figli viviamo con più diritti, con più di solidarietà e con più progresso sociale ed economico. Qui nomi che vedremo scritti nelle varie steli, molti dei quali nostri antenati, rappresentano l'ossatura del popolo italiano e i più operosi costruttori della nostra unità nazionale". (Gru)