Municipio Roma VIII: presidente, presentato nuovo studentato di Roma Tre a via della Vasca Navale

- "Finalmente ecco le prime immagini della presentazione del nuovo studentato di Disco Lazio e Università Roma Tre in via della Vasca Navale , una nuova opportunità per il futuro del territorio e della città. Assieme a Nicola Zingaretti, con l'assessore Paolo Orneli, DiscoLazio, l'università di Roma Tre e con la rappresentanza degli studenti e delle studentesse, abbiamo visitato gli spazi che dopo anni entro l'anno ospiteranno 200 ragazze e ragazzi, aprendo nuove potenzialità dei servizi per il diritto allo studio regionale ma anche ricucendo una ferita decennale e aggiungendo un tassello di rigenerazione pubblica in un quadrante che ha bisogno di attenzioni ma che oggi sempre di più racconta una proiezione innovativa che l'intero quadrante Ostiense sta assumendo e che dovremo perseguire". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. (Com)