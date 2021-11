Russia: delegazione parlamentare partecipa a sessione Assemblea parlamentare Osce il 3-4 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione parlamentare russa prenderà parte alla sessione dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) il 3 e 4 novembre. Lo ha annunciato Vladimir Dzhabarov, tra i leader della delegazione russa e primo vicepresidente della commissione per gli affari internazionali del Senato. Dhabarov ha aggiunto che la delegazione parlamentare russa parteciperà in formato videoconferenza e prenderà parte anche alla riunione del comitato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Osce e alla conferenza sull'Afghanistan, che si terrà nell'ambito della sessione. (Rum)