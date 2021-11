Mps: Rivera (Mef), procedura aperta e competitiva, serve soggetto rilevante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura è stata aperta e competitiva: tutti gli interessati avrebbero potuto manifestarsi ai nostri advisor e discutere informalmente i termini di una eventuale operazione, e soprattutto avrebbero potuto chiedere accesso alla data room verificando valori e opportunità su base documentale. Lo ha detto il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, audito sul dossier Mps dalle commissioni Finanze di Camera e Senato. “Ovviamente ci sono dei vincoli per procedure di questo genere che abbiano ad oggetto una banca come Mps, che resta di dimensioni significative: il soggetto interessato deve essere di standing adeguato e primario, perché un’aggregazione con soggetti di dimensioni non sufficientemente rilevanti non passerebbe il vaglio delle autorità di vigilanza”, ha spiegato. (Rin)