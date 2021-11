Roma: Gelmini, protagonista con G20, pronti a Giubileo e a candidatura Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se avessimo avuto necessità di comprendere le ragioni per le quali Roma merita uno status diverso e maggiori poteri, basterebbe rivedere i filmati di questi ultimi giorni. La nostra capitale è stata una straordinaria vetrina mondiale e un palcoscenico d’eccezione per il G20 a presidenza italiana”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, nel corso della sua audizione, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, sulla riforma di Roma Capitale. “Non è questa evidentemente la sede per valutare le risultanze concrete di quel vertice, né per ribadire, con soddisfazione, la ritrovata centralità italiana nel panorama internazionale e tuttavia non possiamo non rimarcare il ruolo strategico svolto dalla Capitale", ha proseguito il ministro. (segue) (Rin)