Roma: Gelmini, protagonista con G20, pronti a Giubileo e a candidatura Expo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gelmini ha poi sottolineato come "le immagini dei leader della Terra riuniti a Roma" rappresentino anche "un grande veicolo promozionale per l’intero Paese. Per questo "dobbiamo fare in modo che il prossimo appuntamento in cui Roma sarà chiamata ad una nuova, se non maggiore, sfida, il Giubileo del 2025 consegua analoghi risultati. Con la speranza poi che la candidatura per l’Expo 2030 possa andare a buon esito”, ha concluso. (Rin)