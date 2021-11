Green Pass: Berberis (Pd), appoggiamo appello Confcommercio, chi si fa "paladino della libertà" rispetti quella altrui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Appoggiamo convintamente l’appello promosso da Confcommercio, oggi è indispensabile lavorare, insieme, per garantire riaperture sicure e stabili, a vantaggio di una ripartenza di cui ha bisogno il tessuto produttivo della nostra città, duramente colpito da questa pandemia". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito demcoratico in Consiglio comunale Filippo Barberis. "Sebbene ci teniamo a ribadire la nostra totale contrarietà alle posizioni che questi cittadini rappresentano, posizioni per noi 'alleate' del virus e di ulteriori possibili contagi - prosegue Barberis - nessuno mette in discussione il loro diritto di manifestare, ma questo deve essere compatibile con le esigenze del mondo delle imprese e del commercio, oltre che con le regole della normale convivenza civile". "Chi si fa paladino della 'libertà', per essere credibile, deve essere il primo a rispettare quella altrui. Perché non è tollerabile – conclude il capogruppo dem – che ogni settimana i no green pass arrechino tutti questi disagi al sistema produttivo e commerciale, così come alla normale circolazione delle cittadine e dei cittadini”.(Com)