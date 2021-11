Rifiuti: Gualtieri, al via pulizia straordinaria città con piano da 40 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano di pulizia straordinaria della città da 40 milioni di euro. È quanto ha presentato stamattina in Campidoglio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Presentiamo il piano di pulizia straordinaria della città - ha detto il sindaco-. Come avevamo detto in campagna elettorale questa è la prima azione amministrativa. Abbiamo lavorato alle risorse, il piano è già partito ieri e durerà fino alla fine dell'anno. Introdurrà innovazioni che vogliamo rendere strutturali e permanenti". Tre i punti di partenza: "aumento delle risorse, accelerazione dalle procedure in corso, coordinamento tra soggetti coinvolti", ha spiegato Gualtieri. "È un piano straordinario sui primi 60 giorni, per migliorare i meccanismi di pulizia". I 40 milioni nel prossimo bilancio, provengono in parte da fondi ordinari (32,3 milioni) e in parte da risorse aggiuntive (7,7 milioni). (Rer)