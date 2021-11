Industria: Bernini (FI), manifattura al top in Europa, successo del sistema Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "l’indice Pmi dell'Eurozona è sceso ai minimi da otto mesi, penalizzato dalle difficoltà delle catene di approvvigionamento, quello italiano continua invece a crescere sopra le attese, superando Germania, Francia e Spagna con un miglioramento da record del nostro settore manifatturiero nonostante i ritardi nella distribuzione e la carenza di materie prime". La parlamentare aggiunge in una nota: "La ripresa economica è favorita dalla straordinaria capacità del nostro sistema produttivo, ma anche dal vantaggio competitivo acquisito con un’accorta gestione dell’uscita dalla pandemia, e non possiamo permetterci passi indietro". (Com)