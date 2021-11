Iraq: presidente Salih non parteciperà alla Cop26 a Glasgow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Barham Salih, non parteciperà al vertice a tema ambientale Cop-26, attualmente in corso a Glasgow. Lo riferisce l’agenzia di stampa curdo-irachena "Rudaw", citando fonti anonime vicine al presidente. Da quanto emerso, il presidente Salih avrebbe cancellato il viaggio già programmato per concentrarsi sui problemi interni del Paese: la lotta al terrorismo, la crescente tensione tra la comunità sciita e quella sunnita seguita all’attentato di Diyala e le imminenti trattive per la formazione del prossimo esecutivo di Baghdad, attualmente senza favoriti. Salih avrebbe dovuto guidare la delegazione irachena, composta, oltre che dal presidente, dal ministro degli Affari esteri, Fuad Hussein, e Jassim al-Falahi, sottosegretario al ministero dell’Ambiente. L’Iraq è uno dei Paesi che a livello regionale più soffre le conseguenze del cambiamento climatico: la mancanza di piogge che caratterizza lo Stato mediorientale, infatti, contribuisce al processo di desertificazione che affligge le aree agricole del Paese, mentre la diminuzione delle acque del Tigri e dell'Eufrate (dovuta a cause naturali ma anche artificiali, come le dighe in territorio turco che ne incanalano le sorgenti) mettono a rischio idrico diversi milioni di persone.(Res)