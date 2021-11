Germania: imprese Usa chiedono riforme al prossimo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese statunitensi attive in Germania chiedono al prossimo governo federale di attuare riforme, per promuovere le innovazioni e la competitività del Paese nel lungo periodo e in maniera sostenibile. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, mentre proseguono i negoziati tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) sulla formazione del nuovo esecutivo di coalizione. In particolare, la presidente della Camera di commercio americana in Germania (AmCham Germany),Simone Menne, ha affermato che l'attenzione del prossimo governo federale dovrebbe essere rivolta “ai cambiamenti climatici, alla trasformazione digitale e alla gestione delle conseguenze economiche e sociali della pandemia di coronavirus”. Per Menne, “è fondamentale impostare la rotta affinché le aziende statunitensi continuino a investire” in Germania. (segue) (Geb)