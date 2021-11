Germania: imprese Usa chiedono riforme al prossimo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esercizio 2020, la crisi del Covid-19 le maggiori aziende degli Usa operanti in Gerrmania. Il fatturato totale delle prime 50 imprese è dominuito dell'1,4 per cento a circa 189 miliardi di euro, mentre il numero dei dipendenti è leggermente aumentato a 276.500. Inoltre, le società dei settori della vendita al dettaglio e farmaceutico hanno sperimentato un incremento significativo delle vendite. Nonostante la pandemia di coronavirus, gli investimenti diretti esteri delle imprese statunitensi in Germania sono notevolmente aumentati. Nella classifica delle aziende con il fatturato più alto, Amazon Germany è in testa con 25,9 miliardi di euro, davanti all'azienda autom automobilistica Ford con 15,7 miliardi di euro. Tra i datori di lavoro, la catena di fast food McDonald's è stata la prima in Germania con 63 mila dipendenti, seguita da Amazon Germany con 23 mila e da Ford con 21.400. (Geb)