Roma: vigili del fuoco hanno commemorato i defunti caduti in servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco di Roma hanno celebrato oggi la commemorazione dei defunti. Il rito, iniziato nel piazzale di via Genova con la benedizione della corona di fiori al monumento ai Caduti “Gloria”, ha visto la presenza del Capo del Corpo nazionale vigili del fuoco Guido Parisi, con il comandante e il vicario, i quali hanno reso omaggio ai caduti in servizio. La cerimonia è poi proseguita nella cappella di Santa Barbara all'interno della sede con la celebrazione della santa messa in suffragio dei defunti e poi nel cimitero monumentale del Verano al “Pincetto” con la benedizione delle tombe e apposizione della corona di fiori. Alla cerimonia hanno partecipato l'Anvvf e l'Associazione mutuo soccorso del comando di Roma. (Rer)