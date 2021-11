Camera: domani audizioni su lavoro agile e a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 3 novembre, la commissione Lavoro della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza, svolge le seguenti audizioni: ore 14, rappresentanti di Confartigianato imprese e del Consiglio nazionale dell'ordine consulenti del lavoro; ore 14:20, avvocato Bruno Del Vecchio, componente del direttivo dell'associazione Comma 2, avvocato Giampiero Falasca e Calogero Restivo, presidente dell'associazione Nuova organizzazione d'imprese per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)