Lombardia: Consiglio regionale boccia mozione di censura a Rolfi su calendario caccia

- Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato con 48 contrari e 26 favorevoli, la mozione di censura nei confronti dell'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi per mancanze riguardanti interventi nella regolamentazione dell'attività venatoria. "Non avevo dubbi e ringrazio il Consiglio – ha detto Rolfi, a votazione conclusa -. Questa è la prova provata che il nostro lavoro è stato corretto nei confronti del mondo venatorio". "Secondo quanto stabilito dal Tar, il procedimento di approvazione del calendario è corretto e rispettoso delle regole", ha proseguito l'assessore. Il capogruppo del Partito Democratico, Fabio Pizzul, ha affermato che "questa vicenda della caccia non è stata gestita in maniera corretta", votando favorevolmente alla mozione, e "risulta evidente la confusione di Regione Lombardia sul tema". Per il consigliere del Movimento 5 stelle Simone Verni si è trattato di "un'occasione persa" per chiedere a Regione di modificare il modus operandi dell'assessorato in questione, che "ha dimostrato nel tempo gravi incapacità dal punto di vista amministrativo e legislativo". "La caccia muove e da lavoro a migliaia di persone, soprattutto in una regione come la Lombardia. Non possiamo come gruppo Lega che ribadire la piena fiducia all'assessore Rolfi", ha dichiarato il consigliere del Carroccio Roberto Anelli sottolineando che "l'obiettivo della Regione è continuare a garantire un'attività legittima nel rispetto dell'ambiente e della tutela della biodiversità". (Rem)