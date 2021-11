Camera: domani audizione Confindustria su politica attiva del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 3 novembre, alle ore 15, la commissione Lavoro della Camera svolge l'audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione della risoluzione concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)