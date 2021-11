Brasile: analisti Banca centrale, stima crescita pil 2021 cala al 4,94 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive economiche del Paese per l'anno in corso, pur descrivendo una generale ripresa rispetto al 2020, continuano ad essere in gran parte legate al successo della campagna vaccinale. Nel "World Economic outlook" di ottobre, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha previsto nel 2021 un'espansione del 5,2 per cento del Pil, correggendo leggermente al ribasso il 5,3 di luglio, ma in crescita dell'1,5 per cento su quella di aprile. Per il 2022, il Fondo ipotizza una crescita dell'1,5 per cento, in calo di quattro decimali sul precedente rapporto. Nel rapporto stilato a settembre, al termine della revisione condotta ai sensi dell'Articolo IV dello Statuto, il Fondo aveva descritto un'economia in buona crescita, su cui comunque grava il pericolo dell'inflazione. (segue) (Brb)