Brasile: analisti Banca centrale, stima crescita pil 2021 cala al 4,94 per cento (3)

- Nella Relazione trimestrale sull'inflazione, pubblicata il 30 settembre la Banca centrale del Brasile stima l'espansione del pil al 4,7 per cento, valore lievemente superiore rispetto al 4,6 ipotizzato nella precedente proiezione del 30 giugno. Secondo la Bc in campo economico restano presenti tre rischi "rilevanti". Per primo "il possibile aggravamento della crisi idrica" generata dalla peggiore siccità registrata negli ultimi 91 anni, che sta già richiedendo misure straordinarie per evitare razionamenti o blackout tra ottobre e novembre. In secondo luogo "l'evoluzione della pandemia di Covid-19, che continua ad essere attentamente monitorata". Infine, "il peggioramento nelle aspettative sulla traiettoria del debito pubblico che possono mettere a dura prova la valutazione del rischio del paese e la fiducia degli investitori". I "rischi fiscali" consistono soprattutto nei dubbi sulla tenuta dei conti pubblici e nella mancanza di una chiara strategia del governo per contenere l'aumento del debito. Per il 2022 la Bc prevede una crescita del 2,1 per cento del pil. (segue) (Brb)