Cop26: von der Leyen con Biden, connessioni infrastrutturali cruciali per transizione verde

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato il presidente statunitense, Joe Biden, a margine della Cop26 di Glasgow. I due, secondo quanto scritto da Von der Leyen su Twitter, hanno co-ospitato oggi una discussione su come assicurare lo sviluppo infrastrutturale come parte dell'azione climatica. "E' cruciale connettere dal punto di vista infrastrutturale il mondo per assicurare la ripresa e la resilienza economica", ha dichiarato Von der Leyen. "Questo sarà anche cruciale per la transizione verde", ha aggiunto. "Credo di poter dire che l'Ue ha dimostrato nel corso di due decenni che stabilire il prezzo del carbone funziona", ha dichiarato la presidente della Commissione europea nel suo intervento, osservando che ha aiutato la transizione per abbattere le emissioni di gas serra. I prezzi del carbone, ha osservato, sono saliti da circa 25 euro a circa 60 euro alla fine del 2020. Rivendicando il ruolo di capofila recitato dall'Ue nella corsa verso la neutralità carbonica, Von der Leyen ha ribadito la volontà di Bruxelles di "impegnarsi con tutti i partner internazionali e le istituzioni per arrivare ad una cornice globale sui prezzi del carbone".(Res)