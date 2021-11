Energia: Gazprom non riserva capacità aggiuntive gas attraverso Ucraina in primo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom non ha riservato capacità aggiuntive per il transito di gas naturale attraverso l'Ucraina nel primo trimestre del 2022 all'asta odierna, come risulta dai dati della Piattaforma di prenotazione regionale (Rbp). In precedenza, Gazprom non aveva riservato capacità aggiuntive per il transito di gas naturale attraverso l'Ucraina neanche ad ottobre e novembre, mentre a settembre aveva prenotato soltanto il 4,3 per cento delle capacità proposte. (Rum)