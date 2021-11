Energia: ambasciata ucraina, pronti ad aiutare Serbia e Ungheria nelle forniture di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta ad aiutare Serbia e Ungheria dopo il guasto avvenuto in Bulgaria al gasdotto Balkan Stream che ha portato all'interruzione delle forniture di gas. Lo ha reso noto l'ambasciata ucraina a Belgrado attraverso un comunicato. L'Ucraina, rendendosi conto della complessità della situazione in cui si trovano Serbia e Ungheria, è pronta a garantire secondo la nota delle consegne di gas in transito attraverso il proprio territorio. "L'operatore del sistema del gas dell'Ucraina è pronto a offrire capacità di transito a Ungheria e Serbia al fine di ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente per i consumatori di questi Paesi", ha annunciato l'ambasciata. Il direttore del sistema di trasporto del gas ucraino, Sergiy Makogon, ha sottolineato che "è importante disporre di gasdotti di riserva e di una gestione della rete aggiuntiva", come nel sistema di trasporto del gas ucraino. "Avrà sempre un vantaggio rispetto alle rotte 'single-pipe' e ancora più ai percorsi sottomarini, che influiscono in modo significativo sulla sicurezza, sull'affidabilità e sulla fornitura ininterrotta di gas", ha dichiarato Makogon. (segue) (Seb)