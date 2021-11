Energia: ambasciata ucraina, pronti ad aiutare Serbia e Ungheria nelle forniture di gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota precisa che l'Ucraina ha più volte sottolineato che la costruzione di gasdotti bypassando il proprio territorio non renderà i Paesi europei indipendenti dal punto di vista energetico. Al contrario, secondo il comunicato, la completa dipendenza dal gas russo, la non diversificazione delle risorse energetiche e delle fonti di approvvigionamento possono portare al collasso dell'intero sistema energetico. L'incidente di ieri, secondo la nota, "ha mostrato come funziona 'affidabilmente' la rotta diretta del gas Russia - Mar Nero (Turkish Stream) - Turchia - Bulgaria - Serbia (Balkan Stream) - Ungheria, che è stata avviata con grande entusiasmo aggirando la rotta 'inaffidabile' attraverso l'Ucraina". Gli incidenti tecnici accadono in ogni sistema di trasporto del gas, ricorda infine il comunicato, ma "a differenza degli altri, in caso di guasto su uno dei gasdotti i sistemi ucraini consentono di trasferire rapidamente la fornitura ad un altro, in modo che (il problema) non si faccia sentire in Europa. A volte è successo, ma le forniture di gas all'Ue non sono state interrotte". (segue) (Seb)