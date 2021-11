Energia: ambasciata ucraina, pronti ad aiutare Serbia e Ungheria nelle forniture di gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della società pubblica Srbijagas, Dusan Bajatovic, in un intervento per l'emittente "Tv Pink" ha dichiarato oggi che proseguono le importazioni di gas da altri Paesi. Nella giornata di ieri sono arrivati in Serbia i primi cinque milioni di metri cubi di gas dall'Ungheria dopo il guasto che si è verificato in Bulgaria sulla linea del Balkan Stream, il ramo del Turkish Stream che attraversa l'area balcanica. Bajatovic ha sottolineato di aver stretto un accordo con alcuni partner e che il mercato serbo verrà rifornito della quantità sufficiente di gas. "Siamo riusciti a trovare altri cinque milioni di metri cubi di gas, dall'Ungheria, dall'Austria e persino dall'Ucraina. Ora non è un problema di soldi, ma il fatto è che non c'è gas in Europa", ha avvertito Bajatovic. (segue) (Seb)