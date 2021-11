Energia: ambasciata ucraina, pronti ad aiutare Serbia e Ungheria nelle forniture di gas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore ha poi osservato che l'inchiesta sull'incidente al Balkan Stream in Bulgaria è durata "insolitamente a lungo", dicendosi convinto che il problema sarà risolto entro domani. Nella giornata di ieri l'operatore bulgaro per il gas, Bulgartransgaz, ha dichiarato di aver interrotto il trasporto di gas naturale verso la Serbia e l'Ungheria dopo lo scoppio in un tratto del gasdotto vicino al villaggio nord-orientale di Vetrino. L'incidente, che è stato segnalato alle 3 del mattino (ora locale in Bulgaria) del primo novembre, ha interrotto anche il flusso di gas verso la Romania, flusso che è poi stato parzialmente ripristinato. La società bulgara ha dichiarato in un comunicato che sono presenti dei danni materiali e che le squadre sono al lavoro per riparare il gasdotto. (Seb)