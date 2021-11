© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Glasgow la sfida sulla sostenibilità ambientale. Il ruolo dell’Europa è scuotere il mondo per raggiungere obiettivi ambiziosi e doverosi. Ma non sarà una passeggiata. La transizione ambientale è necessaria e purtroppo costosa, sia in termini politici che in termini economici. Ne parleremo anche qui in una parte della nostra Radio Leopolda. Lo ha scritto il leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua E-news.(Rin)