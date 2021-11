Green Pass: Sala, appello Confcommercio giusto, ma no a contromanifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala dichiara di comprendere e condividere l'appello di Confcommercio riguardo ai cali di introiti dovuti alle manifestazioni no green pass a Milano, resta invece scettico su ulteriori iniziative di piazza. "Tanti segnalano la possibilità di una contromanifestazione pro-vaccino - ha detto Sala a margine della cerimonia di iscrizione nel Famedio del cimitero monumentale di 24 nuove personalità illustri - ma ho molte perplessità a riguardo. Evitiamo ulteriori tensioni, non mi sembra il caso". La chiave, ha continuato il sindaco, deve essere quella del percorso concordato, che questo fine settimana sembrava esserci, ma è stato rispettato solo in parte. "La vera tutela che chiedono in città - ha concluso Sala - è proprio il percorso concordato. Il diritto a manifestare c'è, ma all'interno di un patto tra chi manifesta e le forze dell'ordine". (Rem)