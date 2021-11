Cop26: premier India Modi, Paesi insulari in via di sviluppo quelli più a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi messi più a rischio dai cambiamenti climatici sono quelli insulari in via di sviluppo. Lo ha dichiarato il primo ministro dell’India, Narendra Modi, intervenendo al lancio di una nuova iniziativa intitolata Infrastrutture per Stati insulari resilienti (Iris) nell’ambito della conferenza Cop26 in corso a Glasgow, nel Regno Unito. Secondo il capo del governo di Nuova Delhi, l’iniziativa “dà nuova speranza e fiducia ai Paesi più vulnerabili del mondo”. Il progetto è stato lanciato congiuntamente da Modi e dall’omologo britannico Boris Johnson. “I piccoli Paesi in via di sviluppo sono quelli più minacciati dal cambiamento climatico. Per loro è questione di vita o di morte, una minaccia esistenziale. Le calamità legate al cambiamento climatico possono diventare per loro devastanti, non solo in termini di vite umane ma anche di sviluppo economico”, ha sottolineato il premier indiano.(Res)