Legge Bilancio: Floridia, 30 milioni al fondo per trasporto di studenti disabili

- Nella legge di Bilancio 2022 sarà previsto "un incremento di 30 milioni del fondo destinato al trasporto di studenti disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, la primaria e secondaria di primo grado" e che "saranno destinati ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, alla Sardegna e alla Sicilia". Lo fa sapere in una nota la sottosegretaria all'Istruzione del M5s, Barbara Floridia. Si tratta di "risorse importanti, che garantiranno agli studenti disabili privi di autonomia di raggiungere senza difficoltà la sede scolastica e partecipare regolarmente alle lezioni", ha aggiunto. "È importante sottolineare che questo non è servizio socio-assistenziale - ha proseguito la sottosegretaria - perché stiamo parlando di un diritto fondamentale che mira alla tutela dei nostri ragazzi disabili e al loro diritto allo studio, attuando così anche una piena integrazione scolastica". Proprio per questo "è doveroso tenere sempre alta l'attenzione verso gli studenti con disabilità e sui servizi a cui hanno diritto", ha concluso Floridia. (Com)