Sport: Bennati (Federciclismo), diventare ct nazionale un sogno che si avvera

- Daniele Bennati è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo. "Già quando ero corridore mi sarebbe piaciuto diventare ct della nazionale, ma non mi sarei mai aspettato che questa opportunità sarebbe arrivata così presto". Lo ha detto Bennati, a margine della conferenza stampa per la presentazione del nuovo velodromo di Montichiari, in provincia di Brescia, che si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia. Il programma della nazionale, è stato spiegato durante la conferenza stampa, è ancora da definire, la prima riunione si terrà la prossima settimana con tutto lo staff tecnico. "È stato un grande anno per i ciclismo italiano e sono convinto che ci saranno ancora ottimi anni. Il progetto che abbiamo è a lungo termine e ci sono giovani molto interessanti, dovrò essere bravo a gestire la squadra, cosa che facevo negli ultimi anni della mia carriera", ha detto Bennati. "I ragazzi li conosco bene e spero che tutto andrà per il meglio. C'è molta strada da fare e tutto il tempo per valutare", ha terminato il nuovo allenatore. (Rem)