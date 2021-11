Covid: Barelli (FI), solidarietà a Tajani per minacce no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, piena solidarietà dal gruppo azzurro di Montecitorio per l'ennesima minaccia subita”. Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli che aggiunge: “La codardia dei leoni da tastiera è ormai diventata una triste realtà sociale, un vulnus frutto dell'ignoranza e della frustrazione di chi agita slogan che, spesso, nascondono solo violenza e rabbia. Occorre smascherare chi si rifugia dietro uno schermo, segno dei tempi in cui reale e virtuale si incastrano, talvolta, in un pericoloso gioco di specchi. Non riconoscere l'importanza del vaccino e l'utilità strategica del green pass per la ripresa del Paese significa remarvi contro. L'obiettivo è liberarsi il prima possibile del virus, non intossicare il dibattito pubblico con strumentali aneliti di libertà che di fatto rappresentano l'anticamera dell'anarchia". (com)