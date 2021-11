Spagna: per Save the Children un bambino su tre vive sotto soglia povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è il terzo Paese dell'Unione europea con il più alto tasso di povertà infantile e di esclusione sociale con il 31,3 per cento, dietro a Romania e Bulgaria. È quanto emerge da un rapporto di "Save The Children" nel quale si evidenzia che un bambino spagnolo su tre vive sotto la soglia di povertà, soffre di gravi privazioni materiali o vive in famiglie a bassa intensità di lavoro. Per ridurre la malnutrizione infantile, l'Ong chiede al governo spagnolo di estendere le sovvenzioni per le mense e garantire l'accesso gratuito a un pasto sano al giorno a scuola. In Spagna, secondo Save the Children, i sussidi per la mensa raggiungono solo l'11 per cento dei bambini della scuola dell'obbligo. Il rapporto, tuttavia, rivela che nessun Paese del continente è libero dalla povertà infantile, con quasi 20 milioni di bambini che vivono attualmente in condizioni di povertà o esclusione sociale, una cifra che si era ridotta negli ultimi anni ma che è aumentata di nuovo nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus. (Spm)