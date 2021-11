Salute: Germanò (La Sapienza) a “Nova”, prodotti senza combustione strumento per ridurre rischi per fumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prodotti senza combustione rappresentano uno strumento per ridurre i rischi di patologie nei fumatori abituali e posso portarli anche a smettere con le vecchie sigarette. Questo il senso dell’intervista ad "Agenzia Nova" del professor Giuseppe Germanò, docente di medicina interna all’Università La Sapienza di Roma. “in Italia siamo stati i precursori della lotta al fumo ma adesso - ha sottolineato il professore - siamo gli ultimi” perché “continuiamo a restare fermi sulla possibilità di integrare il principio di riduzione del rischio alla tradizionali politiche di prevenzione e cessazione”. Prodotti senza combustione quali sigarette elettroniche e sistemi di riscaldamento del tabacco sono strumenti che “possono essere accettati e considerati come un altro mezzo per distogliere dall’abitudine al fumo, ma ad oggi mancano indicazioni chiare”. In questo senso, secondo il professore, “se aboliamo la combustione togliamo una gran parte delle sostanze nocive identificate dal punto di vista patologico. Poter spiegare ai consumatori questo concetto aumenterebbe la velocità del passaggio dei fumatori, a cui manca la motivazione a smettere, ad altri sistemi. Questi strumenti dovrebbero essere accettati come alternative per chi non smette”. (Rin)