Covid: Mandelli (FI), solidarietà a Tajani, informazione contro antiscienza

- "Ad Antonio Tajani va piena solidarietà per le gravissime minacce ricevute da un no-vax”. Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera dei deputati. "La migliore risposta all'antiscienza – prosegue Mandelli - è la forza dell'informazione: i numeri parlano chiaro e dicono che i vaccini non sono solo sicuri ma anche indispensabili per contrastare la recrudescenza del virus. Non esiste altra strada per sconfiggere la pandemia", conclude. (com)