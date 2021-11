Sanità: Volpe (Cnr), basarci su evidenze e spingere su prodotti non a combustione per aiutare a smettere di fumare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati dell’Istituto superiore di sanità ci dicono che la situazione è peggiorata durante il Covid: siamo arrivati al 25 per cento degli uomini fumatori ed il 27 per cento delle donne. E’ la prima volta che c'è questa inversione” di genere. Lo ha affermato il professor Roberto Volpe, medico ricercatore dell’unità di prevenzione del Cnr di Roma che in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha voluto indicare alcuni mezzi per raggiungere l’obiettivo di meno del 5 per cento di fumatori entro il 2040. Un obiettivo “difficile” anche perché i dati dicono che i ragazzi italiani sono quarti in Europa e le ragazze al primo posto per numero di fumatori, per quel che riguarda l’età di 15 anni. “Alle superiori - ha chiarito il professore - il 40 per cento dei ragazzi ed il 48 per cento delle ragazze ha provato una sigaretta. La percentuale poi si riduce ma comunque permane la prevalenza di fumatrici donne”. Dunque “bisogna iniziare dalle scuole” ma “bisogna anche considerare le evidenze, come stanno facendo tanti Paesi europei, sulle alternative al fumo come i prodotti senza combustione”. (segue) (Rin)