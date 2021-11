Sanità: Volpe (Cnr), basarci su evidenze e spingere su prodotti non a combustione per aiutare a smettere di fumare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questi prodotti “si riduce molto il rischio tossico e cancerogeno: i dati parlano di un -95 per cento”, ha spiegato Volpe. Certo “l’ideale sarebbe smettere di fumare ma è un primo passo per ridurre l’uso di prodotti a combustione e spingere a smettere. Bisogna basarsi sulle evidenze: anche in Giappone, con l’aumento del tabacco riscaldato, la vendita di sigarette è diminuita di un terzo negli ultimi anni”. In termini di riduzione dei fumatori “I paesi più virtuosi sono gli scandinavi: in Svezia fuma meno del 4 per cento della popolazione ed in Norvegia il 9, come l’Olanda. Le alternative, a cui purtroppo ci opponiamo, andrebbero valutate nella sua interezza perché possono aiutare a smettere di fumare. I prodotti non a combustione - ha rimarcato il ricercatore del Cnr - sono un grande vantaggio ed un grande passo avanti” e dunque “dovrebbero essere valutate in maniera più attenta, basandoci sulle evidenze, e non in maniera aprioristica”. (Rin)