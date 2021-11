Covid: Borghi (Pd), solidarietà a Toti e Tajani per gravi minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza a Giovanni Toti e Antonio Tajani vittime di minacce assurde, di natura diversa, ma sempre terribili”. Lo dichiara in una nota Enrico Borghi responsabile Politiche per la sicurezza nella segreteria del Pd. “Sia chi si richiama ai fantasmi di un sanguinoso passato, sia chi minaccia solo per surreali teorie para scientifiche, si pone fuori dalle regole democratiche. È necessario quindi fare piena luce sugli autori di simili gesti di fronte ai quali non esiste alcuna forma di comprensione", conclude Borghi. (com)