Milite ignoto: Ferraris (Fs), storia del Paese viaggia fianco a fianco con Ferrovie

- Quello per l'unità nazionale "fu un impegno straordinario di uomini e mezzi ed è per questo che la commemorazione e il riproporre cento anni dopo il viaggio del Milite Ignoto non è solo un atto di estrema potenza evocativa ma un modo di ribadire come Ferrovie dello Stato e la storia d'Italia vanno fianco a fianco". Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane, alla commemorazione della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della patria, presso la stazione di Roma Termini. "La partecipazione e collaborazione delle Ferrovie dello Stato non vuole essere solo un atto formale ma rappresenta una adesione convinta e sentita a testimonianza della piena adesione di Fs a valori dell'unità nazionale", ha aggiunto Ferraris. (segue) (Res)