Ue: Brunetta incontra Barroso, uniti per essere più forti

- "Poco fa è venuto a farmi visita José Barroso, già presidente della Commissione europea. Un cordiale colloquio sul futuro dell’Europa, sull’impatto del Next generation Eu, sulle strategie per contrastare la crisi pandemica e superare, attraverso le riforme, quella economica. Abbiamo l’occasione per affrontare la sfida insieme. Uniti, per essere più forti". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta.(Rin)