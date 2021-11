Legge elettorale: Brescia (M5s), pronti a lavorarci in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia, deputato del Movimento cinque stelle, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e firmatario della proposta di legge per un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento, segnala che "il Parlamento deve impegnarsi sulle riforme istituzionali, approvando anche una nuova legge elettorale nell'interesse dei cittadini e non dei partiti. Per questo il tema va discusso molto prima della fine della legislatura. Siamo pronti a lavorarci in commissione - continua il parlamentare in una nota -, convinti che un sistema proporzionale con una soglia di sbarramento sia l'unico in grado di garantire rappresentanza e maggiore stabilità. A gennaio 2020 con un'iniziativa istituzionale ho presentato un testo che ha già avuto un primo ok. Ora parliamone apertamente in commissione". (Com)