Italia-Brasile: Salvini, polemiche surreali contro presidente eletto di un Paese amico

- “Che ci sia qualcuno che riesce a fare polemica in questo giorno di commemorazione di tutti i caduti, contro un presidente eletto di una Repubblica amica, è veramente surreale e quindi mi scuso a nome del popolo italiano per delle polemiche assurde”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della cerimonia in onore dei Caduti Brasiliani a cui ha partecipato anche il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro. “Chiedo scusa al popolo brasiliano i cui figli hanno lasciato la vita per la libertà del nostro Paese. La polemica politica non dovrebbe entrare nei cimiteri”, ha aggiunto. (Rin)